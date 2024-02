Gustavo Petro es nominado al premio Nobel de la Paz

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido nominado al Nobel de la Paz 2024 por uno de los tres diputados del partido ecologista en el parlamento noruego, Rasmus Hansson.

“Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia”, declaró Hansson.

Por su parte, el mandatario colombiano ha agradecido el gesto al parlamentario noruego en su perfil oficial de la red social X: “Seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia”, afirmó.

Se trata de uno de los pocos nombres que han trascendido para hacerse con el prestigioso galardón, debido a que el Comité Nobel noruego no revela a los candidatos y solo se pueden conocer si los proponentes hacen pública la nominación.

El plazo para la presentación de las candidaturas terminó el pasado miércoles 30 de enero. De momento, se sabe que académicos de la Universidad Libre de Ámsterdam propusieron a las organizaciones de Oriente Medio EcoPeace, Women Wage Peace y Women of the Sun por sus esfuerzos de paz entre israelíes y palestinos, en medio de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, según recogen diversos medios.

El año pasado la activista iraní Narges Mohammadi fue la ganadora del Nobel de la Paz 2023 por su defensa de los derechos de las mujeres en el país persa.

Ahora Petro se encuentra nominado, ocho años después de que otro presidente de Colombia, en aquel entonces Juan Manuel Santos, consiguiera el preciado galardón.

Con información de Actualidad RT