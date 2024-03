Muerte de Ronald Ojeda apunta al crimen organizado según autoridades chilenas

Este sábado el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ordenó ampliar la detención del adolescente venezolano imputado por el secuestro del exmilitar

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó ampliar la detención del sujeto venezolano imputado por el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda.

La audiencia se realizó hoy con total reserva, sin permitir el acceso a la prensa al tribunal. Así las cosas, la fiscalía Ecoh indicó que el lunes 4 de marzo se llevará a cabo la formalización del, hasta ahora, único detenido por el caso. Se trata de un individuo de 17 años que estaría en condición irregular en el país.

El fiscal Héctor Barros detalló que el sujeto fue detenido, en calidad de autor, por el delito de secuestro con homicidio.

Además, dijo que hay otras dos órdenes de detención ya emanadas, las que se podrían concretar en las próximas horas.

“Solicitamos la ampliación básicamente por algunas diligencias que se encuentran pendientes, expresamente lo que es la realización de la autopsia del cuerpo de la víctima, toda vez que la causa de muerte que tenemos establecida hasta este momento requiere ser ratificada a través de esta pericia”, explicó Barros.

LOS HECHOS

El cuerpo del exmilitar, un disidente del régimen de Nicolás Maduro, fue hallado el viernes, enterrado bajo 1,4 metros, en medio de una toma en la comuna de Maipú.

Ojeda, de 32 años, fue secuestrado el miércoles 21 de febrero en su departamento, en Independencia. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, fue raptado por cuatro sujetos que se disfrazaron de agentes de la Policía de Investigaciones.

Su data de muerte sería de 7 a 10 días. Vale decir, podría haber sido asesinado a pocas horas del secuestro. Nunca se efectuó un contacto entre los secuestrados y la familia.

VINCULAN AL TREN DE ARAGUA

Las primeras diligencias apuntan a que detrás del rapto estaría un grupo vinculado al crimen organizado, presumiblemente del denominado “Tren de Aragua”.

Esta mañana, casi en paralelo a la audiencia de control de detención, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al caso en su cuenta de X. “El homicidio de Ronald Ojeda es el desenlace más grave que pudo tener su secuestro y lamentablemente es el que enfrentamos. Expresamos nuestras condolencias a su familia y cercanos”.

FAMILIA PIDE VER EL CADÁVER

Por su parte, Javier Ojeda, hermano del exmilitar, pidió que la familia pudiera tener acceso a un reconocimiento ocular del cadáver, lo cual no ha ocurrido. “Exigimos a las autoridades que nos permitan el reconocimiento del cadáver, ya que hasta el momento no podemos aceptar del todo que sea mi hermano si no se ha hecho un reconocimiento ocular”.

“CRIMINALIDAD EXTREMA”

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, valoró los avances en la investigación liderada por el fiscal Héctor Barros junto a la PDI, que conllevaron a encontrar el cuerpo del exmilitar venezolano.

En este sentido, la autoridad lamentó el desenlace de este caso que calificó como “de criminalidad extrema” y reiteró, a nombre del gobierno las condolencias a la familia.

“Desde el primer minuto, la prioridad del gobierno ha sido apoyar la investigación y las diligencias para esclarecer este caso, para identificar a los responsables y para poder aplicar las sanciones más duras. Queremos reiterar la importancia de dejar que las instituciones puedan trabajar. Hoy día hay una persona detenida y hay órdenes de detención emitidas”, aseveró.

Asimismo, remarcó que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad del gobierno, pero enfatizó en que esto requiere política de Estado, además de “la fortaleza y la unidad de todas las instituciones y de todos los actores políticos” del país.

“Es muy importante que en casos tan graves no haya impunidad y para eso reiteramos nuestra total colaboración a la investigación que se está llevando adelante. Frente a esta amenaza sólo cabe la unidad y la determinación de fortalecer a todas las instituciones en el marco de la seguridad, a las instituciones de gobierno, de la justicia, a las policías, para derrotar al crimen y a los criminales”, concluyó Monsalve.

Con información de La Tercera de Chile