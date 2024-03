Portugal giró a la derecha con histórica victoria de Luís Montenegro

|| David Marcano / Agencias Internacionales

El Partido Socialista no se pudo recuperar del escándalo que provocó la dimisión de António Costa y perdió la mayoría absoluta

Con 98% de los votos contabilizados y una diferencia mínima de alrededor de 0,04%, la coalición de centroderecha Alianza Democrática (AD) y el oficialista Partido Socialista (PS) lograron un empate técnico en las elecciones legislativas de Portugal, al obtener 28,71% y 28,67%, respectivamente de los votos.

El partido Chega, de extrema derecha, quedó como la tercera fuerza política en el escrutinio con 18,20%, lo que evidencia hasta los momentos el hundimiento de los partidos de izquierda radical en esa nación. No obstante, es posible que el ganador no se confirme, ya que los votos del extranjero se contarán en los próximos días.

Esto ocurre tras ocho años de gobierno socialista que se mantuvo mayormente con una alta tendencia a la izquierda y, con estos resultados, el parlamento portugués pasó a ser mayoritariamente de derecha.

En este sentido, cada fuerza eligió el mismo número de diputados, 71 para la AD y 71 para el PS; mientras que el PSD obtuvo 3 diputados más en las islas donde no se presenta en coalición con el CDS-PP que conforman AD.

Estas elecciones parlamentarias anticipadas en Portugal se dan una vez que el primer ministro socialista, António Costa decidió una repentina dimisión, la cual arrojó una muy escueta victoria para la centroderecha. Aunque la verdadera sorpresa es el crecimiento de la extrema derecha en la preferencia popular de los portugueses.

De acuerdo a lo reseñado por agencias internacionales, la tasa de participación en estas elecciones no fue particularmente alta, con alrededor de 65% del electorado.

Sin embargo, fue significativamente mayor a la registrada en los comicios de 2015 y 2022, donde en porcentaje los votantes sumaron 51,5%.

Al cierre de los escrutinios y con el 98.7% ya revisado, el oficialismo que representa el Partido Socialista tubo una ligera ventaja sobre AD, luego que con 98% se declarara un empate entre ambas fuerzas políticas.

SOCIALISTAS CONCEDEN LA VICTORIA A DERECHAS LUSA

Pedro Nuno Santos, del Partido Socialista (PS) concedió la victoria a la coalición de centroderecha Alianza Democrática (AD), liderada por Luís Montenegro, al tiempo que afirmó que va a encabezar la oposición luego de los comicios.

“A pesar de la diferencia tangencial entre nosotros y AD sin menospreciar los votos de los círculos electorales de nuestras comunidades, todo indica que el resultado no permitirá al PS ser el partido más votado”, dijo Santos en su comparecencia en un hotel de Lisboa, cuando con el 98,98% del voto escrutado hay un empate técnico entre el PS y AD, aunque la coalición de derechas tiene dos escaños más.

MONTENEGRO VE VIABLE LE SOLICITEN FORMAR GOBIERNO

Una vez conocidos los resultados, el líder de la coalición de centroderecha, Luís Montenegro, afirmó que “tiene expectativas fundadas” de que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, le pida para formar Gobierno en el país, tras los comicios legislativos de este domingo.

“Creo que los portugueses también han dicho que es necesario que los partidos políticos, especialmente aquellos con representación parlamentaria, deben privilegiar más el diálogo y la consulta entre líderes y partidos”, dijo Montenegro, después de que el candidato socialista, Pedro Nuno Santos, le concediera la victoria ante lo ajustado de los resultados.

NO TODO ESTÁ DICHO

Aún no está 100% seguro qué sector será invitado a formar Gobierno. Quien tiene la sartén por el mango es la coalición de centro-derecha Aliança Democrática (AD) y su líder, Luis Montenegro, que obtuvieron sobre el 30% de los votos. Sumados a las cifras de Iniciativa Liberal, con un 4%, superarían a la suma de todos los partidos de izquierda. Pero incluso ese número no les alcanzaría para formar un Gobierno en mayoría, especialmente cuando el Partido Socialista, ahora liderado por el sucesor de António Costa, Pedro Nuno Santos, obtuvo cerca de 29% de los votos, no muy lejos de AD y casi en empate técnico, pero una estruendosa caída considerando que hasta la dimisión de Costa en noviembre pasado, el PS gobernaba con mayoría absoluta.

Los analistas portugueses ya se hacían la gran pregunta que marcará los próximos días: ¿mantendrá Montenegro su promesa de no formar Gobierno con Chega? André Ventura, líder de Chega!, así se lo hizo saber a Montenegro apenas se enteró de las primeras proyecciones: “No conozco ningún país que haya elegido una fuerza del 20% y que esta no forme parte de Gobierno”, expresó.