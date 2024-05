Yerno de exalcalde Antonio Ledezma se declara culpable por desfalco a Pdvsa

Luis Fernado Vuteff, yerno del exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, se declaró culpable en Estados Unidos (EE UU) por cargos relacionados con su papel en el plan para desviar 600 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Así lo anunció en su cuenta oficial en la red social X el periodista Joshua Goodman de The Associated Press, quien publicó un documento de la Corte del Distrito Sur de la Florida que detalla el caso.

De acuerdo con la información, el dinero que cobró Vuteff de las comisiones para pagar sobornos fue de al menos 3,7 millones de dólares.

El pasado mes de abril, el yerno de Antonio Ledezma había llegado a un acuerdo con la Fiscalía de EE UU para declarar su culpabilidad.

Luis Fernando Vuteff, fue arrestado el 18 de agosto de 2022, según informó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de ese país.

A través de su cuenta en Twitter, el organismo estadounidense indicó entonces que Vuteff era buscado por EE UU debido a su supuesto papel en una red para lavar 1.200 millones de dólares que habrían sido obtenidos de forma fraudulenta de Pdvsa.

Son in law of ex Caracas opposition mayor Ledezma pleads guilty to U.S. charges for role in scheme to siphon $600 million from PdVSA.

Fernando Vuteff’s take from fees charged by European banks used to pay bribes: at least $3.7 million. pic.twitter.com/trdVMSTYuS

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 15, 2024