Donald Trump podría ser presidente de EEUU desde prisión si es condenado

Este miércoles, los miembros del jurado del juicio al expresidente estadounidense Donald Trump, acusado de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016, deliberarán hasta las 4:30 de la tarde sobre el futuro del exmandatario.

El primer presidente de Estados Unidos en ser juzgado en un caso penal, enfrenta 34 cargos de falsificación de registros relacionados con acusaciones de hacer un pago de dinero para silenciar a la ex estrella porno Stormy Daniels en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016 para mantenerla callada sobre afirmaciones de que tuvo una relación sexual con Trump, quien ya se encontraba casado con Melania.

Cada uno de los cargos a los que se enfrenta el presidente número 45 de EE. UU. conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión. Trump podría enfrentar 136 años de cárcel, si llega a ser declarado culpable de todos los cargos que se le acusan.

Debido a que hay más posibilidades de que Trump reciba sentencias concurrentes por cada uno de los 34 cargos, lo máximo que permanecería el exmandatario tras las rejas son cuatro años.

Aunque, también existe la posibilidad de que el juez no lo condene a pasar tiempo en una cárcel. De acuerdo al NY Post, el magnate, de resultar ganador en las elecciones estadounidenses, no podría exculparse de una condena en el caso por pagos a Daniels, porque es un caso estatal y no federal, al igual que en el caso de fraude electoral de Georgia.

Sin embargo, en los otros casos penales que enfrenta el candidato republicano en un tribunal federal, por conspiración para anular las elecciones de 2020 y mal manejo de documentos clasificados, podría indultarse a sí mismo y pedir al Departamento de Justicia que retire los delitos federales que enfrenta, aunque es muy probable que enfrente desafíos legales por esa decisión.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de Estados Unidos, nada impediría que Donald Trump pueda desempeñarse como presidente desde la cárcel o se postule para un cargo público.

Expertos legales, consultados por el medio americano, han dicho que el escenario único no está fuera de discusión, en caso de que Trump ganara su candidatura a la Casa Blanca y enfrente desafíos al cumplir una condena en prisión.

Después de semanas de declaraciones de más de 20 testigos, el foco ahora se desplaza hacia el panel anónimo de doce miembros -siete hombres y cinco mujeres- que tiene el destino de Trump en sus manos.

Tras recibir las instrucciones finales del juez, el jurado se retirará para considerar un veredicto que, sea cual sea, tendrá un impacto enorme en Trump y el país en su conjunto. Para emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia se requiere que el jurado se pronuncie por unanimidad. Si no se logra el consenso, el juicio sería nulo.