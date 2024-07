Hamás da un paso importante para un cese del fuego en Gaza

Hamás ha dado su aprobación inicial a una propuesta respaldada por Estados Unidos para un cese del fuego gradual en Gaza, abandonando la exigencia de que Israel se comprometa por adelantado a poner fin a la guerra, informaron el sábado un funcionario de Hamás y otro egipcio.

El aparente compromiso del grupo miliciano —que controlaba Gaza hasta de desencadenar la guerra con un asalto a Israel el 7 de octubre— podría contribuir a la primera pausa en los combates desde el pasado noviembre y sentar las bases de nuevas negociaciones para poner fin a una devastadora guerra de nueve meses. Sin embargo, todas las partes advirtieron que el acuerdo no está garantizado.

En Gaza, el Ministerio de Salud indicó que un ataque aéreo israelí contra una escuela convertida en refugio mató al menos a 16 personas e hirió al menos a otras 50 en el campamento para refugiados de Nuseirat. Entre los muertos y heridos había niños. Por su parte, el ejército de Israel aseveró que había atacado a varios “terroristas” que operaban en el área de la escuela y que había tratado de reducir el riesgo para los civiles.

Los dos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones en curso, dijeron que el acuerdo escalonado de Washington incluirá primero un cese del fuego “total y completo” de seis semanas durante el se liberará a varios rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y personas enfermas y heridas, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos. Durante esos 42 días, las fuerzas israelíes también se retirarán de las zonas densamente pobladas de Gaza y permitirán el regreso de los desplazados a sus hogares en el norte de Gaza, según ambos funcionarios.

Un funcionario de alto rango de Hamás, que también habló bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones, reveló más tarde a The Associated Press que mujeres soldados estarán entre los liberados en la primera fase.

||AP