La Tierra registró el día más caluroso el domingo 21 de julio

La Tierra experimentó el domingo 21 de julio el día más caluroso desde que se tienen registros, con un aumento récord de la temperatura que se ubicó en 17,09 grados Celsius (°C), reseñaron los datos del observatorio europeo del clima, Copernicus.

El nuevo registro es una centésima (0,01º C) mayor del récord precedente del 6 de julio de 2023, el cual se produce en plena ola de calor en algunas partes de Estados Unidos y Europa, y que podría ser superado nuevamente en los próximos días antes de que finalice el verano boreal.

🌡️New global temperature record.#CopernicusClimate preliminary data show the daily global average temperature reached 17.09°C (21 July 24), very marginally above the previous record of 17.08°C (6 July 23).

Find out more 👉 https://t.co/zl69Lxecui pic.twitter.com/QZrvWB3oxb

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) July 23, 2024