Canciller peruano criticó a países de la OEA: Nos repudian porque no somos coherentes

El canciller Javier González-Olaechea cuestionó duramente a los países que se abstuvieron esta tarde de aprobar la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que difunda las actas de las últimas elecciones generales.

“¿Por qué el Latinobarómetro nos dice cada año que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, no creen en los políticos, no creen en la democracia ni en el sistema representativo? Porque ven esto, justamente; estas 11 abstenciones. ¿Acaso no leemos los periódicos? ¿Acaso no sabemos que María Corina Machado y Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, han sido encausados por el fiscal del régimen?”, exclamó.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que la votación de la resolución de la OEA debió realizarse después de la intervención de cada representante y no antes como terminó sucediendo. Por ello, enfatizó que el proceso nació “fraudulento”.

“El mundo entero y nuestros ciudadanos, quiero que todos lo sepan, aspiraban a una democracia libre. El principio de primacía de la realidad nos dice que Edmundo González tiene al día de hoy el 90% del escrutinio de las actas válidas oficiales a su favor. El señor Maduro no podrá mostrar su victoria”, aseguró González-Olaechea.

Tras su alocución, el presidente del Consejo Permanente llamó la atención al canciller peruano González Olaechea por sus faltas de respeto, sus gritos, sus golpes en la mesa, sus acusaciones y sus amenazas durante su intervención en la sesión extraordinaria.

https://x.com/VPITV/status/1818786853270561237