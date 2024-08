Israel confirmó haber asesinado al jefe del ala militar de Hamás

Mohammed Deif, comandante del ala militar del movimiento palestino Hamás, murió en un ataque aéreo israelí en el sur de la Franja de Gaza el mes pasado, según informaron este jueves las Fuerzas de Defensa de Israel.

“El 13 de julio de 2024, aviones de combate atacaron el área de Jan Yunis y ahora, después de una verificación de inteligencia, se puede confirmar que el ataque mató a Mohammed Deif, comandante del brazo militar y otros dos de la organización terrorista Hamás en Gaza, que planeó y llevó a cabo la masacre asesina del 7 de octubre”, reza el comunicado.

Según The Times of Israel, Deif fue blanco de un ataque contra un complejo perteneciente a su adjunto Rafa Salameh, comandante de la Brigada Jan Yunis de Hamás. Un día después, el Ejército israelí confirmó la muerte de Salameh, pero no tenía información definitiva sobre Deif.

La información de inteligencia indicaba que ambos estaban juntos en el edificio, que fue atacado con varias municiones pesadas. Una vez que los militares confirmaron la información de que Deif había llegado al complejo, los aviones recibieron la orden de atacar, la cual completaron en pocos minutos.

Deif, de 58 años, quien comandó las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam durante más de dos décadas, fue durante mucho tiempo una de las figuras más buscadas por Tel Aviv, que lo considera uno de los artífices del ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel.

“El Bin Laden de Gaza”