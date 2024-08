Venezolanos salieron a las calles de América y Europa a protestar contra el resultado electoral anunciado por el CNE

Agencia EFE

**En Argentina, México, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y España se dejaron oir consignas contra lo que consideran un “fraude”**

Los venezolanos se volcaron este sábado a las calles en América y España para denunciar el fraude que consideran ocurrió en las elecciones del pasado 28 de julio cuando, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Nicolás Maduro se impuso con el 51,95% de los votos frente al candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, que alcanzó el 43,18%.

En medio de la ola de calor que se registra en el sur de Florida, los venezolanos en el exilio mostraron su apoyo a la líder de la oposición, María Corina Machado, y al que consideran el presidente electo de su país, González Urrutia, quien ya fue reconocido por Estados Unidos y varios países de la región como ganador.

Una de las primeras en tomar la palabra fue María Teresa Morín, del Comando con VZLA, quien recordó a los presos políticos venezolanos, “incluso a mis compañeros, algunos detenidos, otros asilados en la Embajada argentina en Caracas, que ahora protege Brasil”.

En EE.UU., donde hay unos 750.000 venezolanos, de los cuales el 60% está en el sur de Florida, según datos oficiales, las convocatorias de apoyo a la oposición se multiplicaron en varias ciudades, incluyendo a Nueva York.

“Libertad”, “Hasta el final”, “Maduro genocida”, “Ni un muerto más”, “muerte al comunismo” y “abajo las cadenas” fueron algunas de las consignas que se escucharon a lo largo de las más de tres horas que duró el encuentro.

LATINOAMÉRICA GRITA “LIBERTAD” PARA VENEZUELA

Cientos de manifestantes se agolparon alrededor del Obelisco, en Buenos Aires, enarbolando banderas venezolanas y portando carteles que decían “Venezuela libre”, “basta de dictadura”, “justicia y libertad”, “nadie dijo que sería fácil” o “prohibido rendirse”.

El vicecanciller de Argentina, Leopoldo Sahores, presente en la concentración, les dijo a los venezolanos que “cuentan con el apoyo del Gobierno y, más importante aún, de todo el pueblo argentino”.

También, al grito de “libertad” alrededor de dos centenares de personas acudieron al parque Urracá, situado frente al paseo marítimo de la capital panameña, citados bajo el lema “Ganó Venezuela Triunfamos el 28 de julio y ahora vamos a cobrar”, acompañado de una foto de González Urrutia con un acta electoral y de Machado.

“¡Viva Venezuela, viva Panamá!, ¡Libertad, libertad, libertad!”, vitoreaban los presentes, que portaban banderas venezolanas y pancartas alusivas a la democracia y con pedidos de ayuda a la comunidad internacional.

Igualmente, alrededor de un centenar de venezolanos se concentraron frente a la embajada de su país en Santo Domingo para manifestar su apoyo a González Urrutia.

En Honduras, un reducido grupo de venezolanos expresó “libertad, libertad, con Edmundo hasta el final” y “queremos ver una Venezuela libre”, portando banderas de su país frente a una estatua del libertador Simón Bolívar.

Cientos de venezolanos se manifestaron este sábado en la capital mexicana, en sintonía con las protestas encabezadas por la oposición de Venezuela en contra de los resultados de las elecciones del domingo, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador al actual presidente Nicolás Maduro.

Alrededor de 400 manifestantes, según cifras de los organizadores, se congregaron esta tarde en la glorieta de Simón Bolívar, en el centro de la Ciudad de México, donde desplegaron una bandera de Venezuela de unos 100 metros de longitud.

Decenas de ciudadanos venezolanos se concentraron este sábado en un parque del centro norte de Quito, la capital ecuatoriana, en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que proclamó que el presidente Nicolás Maduro logró la reelección en los comicios del pasado domingo.

‘SOS Venezuela’ rezaban varias pancartas que portaban los venezolanos reunidos en el parque Bicentenario, donde antes funcionaba el aeropuerto internacional de Quito.

ESPAÑA SE UNE AL CLAMOR

Una concentración convocada por la oposición venezolana en España reclamó este sábado en Madrid que no cese la presión internacional hasta que Maduro reconozca que el ganador de las elecciones es González Urrutia.

La céntrica Puerta del Sol de la capital de España congregó a una multitud con banderas venezolanas y numerosas pancartas en las que se leía: “No se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio”, “Nadie dijo que sería fácil”, “Libertad para todos los presos políticos”, “La lucha no ha terminado”, “SOS, intervención ya”, “Muchos queremos volver a casa”, “No más represión, no más muertes”, “Maduro perdió, tenemos las actas”, “Edmundo presidente con mayoría aplastante” y “Fraude”.

