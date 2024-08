México ofreció más apoyo en Venezuela sin “intervencionismo”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este jueves más apoyo de su Gobierno en Venezuela sin “intervencionismo” ni “imposición” del extranjero si continúa la situación tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que resultó reelecto Nicolás Maduro.

“Sí (seguirá el rol de México), siempre y cuando se vea que hay voluntad, que hay vocación democrática, auténtica, que no haya intervencionismo ni afán de imposición ni carga ideológica, sino que se respete la voluntad de los venezolanos, lo que decidieron ellos”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

El gobernante mexicano insistió en que “la autoridad electoral dé a conocer los resultados” y “que se siga el procedimiento establecido” en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya proclamó a Maduro como presidente reelecto tras las elecciones del 28 de julio.

“Incluso, ya entregaron las actas (al tribunal electoral), tengo entendido, entonces hay que hacer una revisión de las actas, eso le corresponde al tribunal electoral y conocer a ciencia cierta quién triunfó, pero nadie se puede autonombrar o autoproclamar victorioso, si no hay un órgano electoral que decide”, matizó López Obrador.

“Nosotros no queremos injerencismos y también lo que celebro, más que otra cosa, es que no haya violencia. Cuando me pidió el presidente Lula y el presidente Petro que habláramos sobre el tema coincidimos en que lo más importante era evitar la confrontación y la violencia”, mencionó.

||EFE