Chile estima que otros 300 mil venezolanos podrían llegar a ese país próximamente

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, advirtió que, de haber una nueva ola migratoria a raíz de la complicada situación política en Venezuela, entre 200 mil y 300 mil venezolanos podrían intentar entrar a la nación austral.

En una entrevista a CCN Chile Radio, el funcionario señaló que esas proyecciones se dan en base a las cifras que manejan los organismos internacionales.

“Son estimaciones de organismos internacionales que han dado cifras y proyectan en base a encuestas. Algunos hablan de dos o tres millones saliendo de Venezuela. Cerca de un 10 % de la migración venezolana llega a territorio chileno. El otro 90 % se queda en otros países de América”, dijo el de la cartera de Interior de Chile.

Cuando se le preguntó si se habla de entre 200 mil y 300 mil personas, respondió: “Sí”.

Sin embargo, recalcó que mantienen un control de la frontera para que ese flujo no ingrese, por ende, sostienen conversaciones con Bolivia. En palabras de Monsalve, lo que se busca es que no haya ingresos por pasos no habilitados, “por eso está la Fuerza Armada en la frontera”.

En ese sentido, aseguró que no habrá “expulsiones inmediatas” sino “reconducción” de personas. “En el caso de Perú la reconducción funciona. Entonces, si nosotros detenemos ingresando irregularmente al país, se denuncia y se regresa a territorio peruano”.

