España aconseja limitar los viajes a Venezuela y “extremar las precauciones”

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha actualizado sus recomendaciones para viajar a Venezuela pidiendo que se extremen las precauciones y se limiten los viajes al país “sólo en caso de necesidad”.

La actualización de las recomendaciones ha tenido lugar tras las revueltas sucedidas en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio. Desde el Ministerio dirigido por José Manuel Albares han informado que “se están sucediendo manifestaciones y disturbios en Caracas y en todo el país, y hay desplegada una fuerte presencia policial”, además de cortes en carreteras y autopistas.

Para mantener la seguridad de los viajeros y “dado que los acontecimientos evolucionan rápidamente”, Exteriores ha pedido a sus ciudadanos a que se mantengan informados por los canales oficiales.

En este contexto, el Ministerio ha explicado que “la situación de seguridad sigue siendo delicada en muchos lugares del país” y que los suministros de electricidad y agua “siguen interrumpiéndose de manera crónica”. “Fuera de la capital y de otras grandes ciudades, persiste la escasez de combustible”, ha detallado en su página web.

En concreto, el Gobierno ha subrayado que “la inseguridad sigue siendo elevada en todo el país, especialmente en las zonas del interior y en determinados barrios de las grandes ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo o Maracay”. Así, ha recomendado informar a amigos y familiares del itinerario del viaje y evitar viajar de noche por el interior.

“Dada la inflación en bolívares, se recomienda disponer de dólares o tarjeta de crédito internacional”, ha apuntado también el Ministerio, debido a la dificultad para conseguir efectivo en moneda nacional.

Además ha recordado que, por normativa venezolana, todo binacional hispano-venezolano debe salir del país haciendo uso del pasaporte venezolano. “Su carencia, aunque se esté en posesión del pasaporte español, no permitirá la salida del país, la cual no podrá llevarse a cabo hasta que no se haya obtenido el pasaporte venezolano”, ha remachado.

Con información de Europa Press