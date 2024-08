Revelan que los hechos de violencia que le imputan a Fernández eran “habituales”

El documento que presentó la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yañez, ante la Justicia, en su denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, brinda más detalles sobre los hechos que atravesó, a los que definió como “habituales”.

Según el texto al que accedieron medios locales y publicaron el jueves 15 de agosto, “los maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones, golpes resultaban ser una constante”, por lo que señaló que debido a su “habitualidad dejaron innumerables secuelas de carácter psicológico”. Agregó que esas situaciones la “obligaron en diferentes períodos” a realizar “tratamientos psicológicos y psiquiátricos, incluso con toma de medicación”.

Yañez señaló además que en la última etapa de la relación el expresidente la golpeaba “a diario”. En ese sentido, la presentación judicial da cuenta de “cachetazos casi diarios en contexto de violencia verbal que terminaban habitualmente en un cachetazo como fin de la discusión”, sin importar que estuviese presente el hijo de ambos “de solo 2 años o menos”.

HOSTIGAMIENTO TELEFÓNICO

En otro tramo de su presentación, aseguró que desde el entorno del exmandatario la llamaban para decirle que Fernández se había suicidado. “Un día me llamaron para decirme que estaba muerto y yo llamé al hermano, desesperada, para que vaya a verlo”, reveló. Sin embargo, aseguró que ese mensaje era parte de la “manipulación” de la que era víctima por parte del entorno del expresidente.

“No les basta que esté sola con mi hijo, que también tengo que sentirme responsable de lo que le pasa a él, cuando nunca fui la que inició esto, ni participé de los actos y hechos de corrupción por los que lo investigan”, afirmó.

“ME QUISO AHORCAR”

También se revelaron mensajes que Yañez compartió con la secretaria privada de Fernández, María Cantero, en los que le contó sobre otros episodios de violencia.

“Hoy, sabiendo que puedo estar embarazada, me dio una patada en la panza”, le escribió en una serie de mensajes que compartieron a través de WhatsApp, en los que agregó que Fernández le pegó “tres veces en dos días”. “Ayer me dio un cachetazo y hoy, además, me agarró del cuello”, expresó.

“¿Por qué tiene que llegar y lastimarme y golpearme?”, le preguntó a Cantero, quien respondió: “No puedo creer lo que me decís”. Luego se refiere al momento político que sacudía al entonces jefe de Estado tras una fiesta clandestina, durante la cuarentena por coronavirus, en la Quinta Presidencial de Olivos. “La está pasando muy mal, pero no justifica eso jamás”, aseguró.

En otra parte de la conversación, Yañez asegura: “Anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad, que estaba coaccionando a una conocida mía para que se acueste con él”.

Tras la denuncia de su expareja, Fernández fue imputado por delitos de lesiones graves doblemente agravadas y por amenazas coactivas.

Con información de RT