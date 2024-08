Nayib Bukele asegura que no se postulará para un tercer mandato

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este jueves que no se postulará para un tercer mandato, tal y como se lo prometió a su esposa.

En una entrevista para la revista TIME, el mandatario dijo que, “yo no puedo postularme a presidente de nuevo, de acuerdo con la Constitución por la prohibición del Artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este (mandato) es el último”.

El presidente salvadoreño, cuyo mandato termina en 2029, aludió así a un artículo de la Constitución de su país que ha sido muy polémico en los últimos años por cómo el líder del partido Nuevas Ideas consiguió sortearlo para concurrir a la reelección.

La Constitución prohíbe ser presidente en dos períodos consecutivos, y para sortear esa prohibición, en diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una solicitud de Bukele de dejar el cargo durante seis meses y centrarse en la campaña presidencial, evitando ser considerado legalmente como presidente en ejercicio y, por ende, postularse para otro mandato.

Bukele también mencionó en la entrevista con TIME que aún no ha decidido cuál será su futuro a partir de 2029, pero que contempla escribir un libro.

“Va a ser un reto definitivamente, porque no me veo regresando a la empresa privada. Realmente no tengo pensado qué voy a hacer en 2029”, añadió.

Con información de Agencias