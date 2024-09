Congresistas colombianos entregan carta a la ONU por los DD HH en Venezuela

«Desde Colombia estamos alzando la voz por el pueblo hermano de Venezuela porque estamos muy preocupados con las atrocidades que están sucediendo con la violación de derechos (…) Hoy estamos pidiéndole no solamente al Gobierno colombiano sino a la comunidad internacional no más hambre, no más miseria, no más violaciones sistemáticas de los derechos humanos y no más muertes en Venezuela», dijo la senadora Karina Espinosa, del Partido Liberal.

Le pidieron a Naciones Unidas «que no se quede en silencio» y que «reconozca el triunfo de Edmundo González como legítimo presidente» de Venezuela, así como que «rechace frontalmente todas las violaciones de derechos humanos que en estos momentos está cometiendo el dictador Maduro: secuestros, asesinatos, maltratos», dijoel senador de Cambio Radical David Luna, uno de los impulsores de esta iniciativa.

La oposición venezolana, que llevó hasta las puertas de la oficina de la ONU pancartas y carteles pidiendo la entrega de las actas y que se detenga la violación de derechos humanos, aseguró que seguirá trabajando con la comunidad internacional para «poder limitar las uniones diplomáticas de Maduro», dijo Mariluz Palma, jefa del comando de campaña de la plataforma Vente Venezuela, capítulo Colombia.

También resaltaron que no buscan ni aceptarán unas nuevas elecciones, como han planteado algunos países de la región: «Ya tuvimos unas elecciones en las que habló el país entero por la libertad de Venezuela», apuntó Palma.

En relación a la postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, que junto a sus homólogos de México y Brasil, Andrés López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva, han intentado mediar en la crisis -hasta ahora sin resultados-, Luna indicó: «Petro no nos representa a todos los colombianos en este tema, los colombianos estamos convencidos que la democracia debe ser respetada».

||EFE