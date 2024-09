Hospitalizan nuevamente a José ‘Pepe’ Mujica

El expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica (2010-2015) fue hospitalizado nuevamente este jueves en el sanatorio Casmu, en Montevideo, refiere El País.

La situación, en principio, no reviste gravedad, según comentó al mencionado medio su médica personal, Raquel Pannone.

El exmandatario será sometido a exámenes de salud para luego saber cuál es la situación puntual, dijeron fuentes cercanas, citadas por Montevideo Portal.

De acuerdo con las fuentes, hay preocupación por el tema de la alimentación. Actualmente, Mujica está siendo hidratado a través de un vía intravenosa.

El exmandatario ha estado yendo constantemente al hospital. El lunes 26 de agosto también fue internado en el Casmu y salió al día siguiente.

PROCESO DE RECUPERACIÓN

El expresidente, de 89 años, reveló a finales de abril que padecía un tumor maligno en el esófago, lo que llevó a que fuera tratado con radioterapia y se encuentra en recuperación de ello.

En una entrevista publicada hace dos semanas por The New York Times, Mujica aseguró que la radioterapia que recibió para tratar el cáncer esofágico aparentemente funcionó, pero lo dejó “deshecho”.

De igual forma, Pannone explicó: “Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena”.

Con información de RT