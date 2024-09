Colombia: Formulan cargos contra el embajador Armando Benedetti por abandono de cargo diplomático en Venezuela

La Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Cancillería formuló pliego de cargos contra el hoy embajador ante la FAO, Armando Benedetti, por abandono de cargo cuando se desempeñaba como diplomático de Colombia en Caracas, Venezuela.

Lo anterior por salir del país sin autorización de su jefe, el entonces canciller de la República, Álvaro Leyva, con quien no contaba con una buena relación laboral.

De acuerdo con información conocida por La FM de RCN, el actual diplomático y hombre cercano política e ideológicamente al presidente Gustavo Petro, podría enfrentarse a la destitución de su cargo debido a la gravedad de la falta como lo es abandono de sus funciones.

La compleja historia laboral del diplomático en el Gobierno de Colombia se remonta a julio de 2023 cuando salió a relucir una fotografía suya en España, al parecer sin autorización de la Cancillería y de su jefe directo, Álvaro Leyva.

Benedetti le salió al paso a la publicación y aseguró que su permanencia en el país ibérico obedeció entonces a que estaba atendiendo el grado de otro de sus hijos. Dijo en ese momento que le había solicitado a la Cancillería una licencia no remunerada, la cual fue negada.

“En junio sólo recibí el 25 % de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia NO REMUNERADA que negaron y en la que he insistido. Para los ‘preocupados’, estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país”, señaló Benedetti en Twitter.

RCN Radio confirmó entonces con fuentes de la Cancillería que, efectivamente, Benedetti dejaba de percibir honorarios por “ausencia injustificada de la embajada”, tras salidas sin justificación de Venezuela, por lo menos un mes y medio.

Ese no es el único proceso al que se enfrenta Benedetti, pues actualmente la Cancillería también tramita uno por presunta violencia y maltrato contra su ex esposa en Madrid, España a mediados de 2024.

Con información de Noticia y Punto