Argentina pidió a la CPI que emita “orden de detención” contra Maduro

Argentina exhortó este viernes al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a solicitar órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El Gobierno argentino consideró que “la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (‘Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I’) y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención”.

Ya el pasado 19 de julio, la República Argentina anunció su reincorporación a la remisión presentada en 2018 por un grupo de países ante la CPI sobre la situación de Venezuela, que permitió la posterior apertura de la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Argentina, Colombia, Chile, Canadá, Paraguay y Perú presentaron esta denuncia inicial, pero luego el gobierno de Alberto Fernández anunció en 2021 que quitaba su respaldo a la remisión.

Ahora, el gobierno del presidente Javier Milei retomó el apoyo de Argentina a esta causa, a la que también se ha sumado esta semana Uruguay.

||Con información de Monitoreamos