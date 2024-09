Lula destituye al ministro de DD HH de Brasil, acusado de acoso sexual

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, destituyó este 6 de septiembre al ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, quien en las últimas horas había sido acusado de acoso sexual contra varias mujeres, entre ellas la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco.

“Ante las graves denuncias contra el ministro Silvio Almeida y después de convocarlo para una conversación en el Palacio del Planalto (sede del Gobierno) el inicio de la noche de este viernes (6 de septiembre), el presidente Lula decidió destituir al titular de la cartera de Derechos Humanos y Ciudadanía”, informó el Gobierno en un comunicado.

La nota oficial resalta que el presidente Lula “considera insostenible mantener al ministro en el cargo considerando la naturaleza de las acusaciones de acoso sexual”.

La Policía Federal abrió un protocolo inicial para investigar el caso, así como la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República.

“El Gobierno federal reitera su compromiso con los Derechos Humanos y reafirma que ninguna forma de violencia contra las mujeres será tolerada”, finaliza el Ejecutivo.

De acuerdo con la organización no gubernamental Me Too Brasil, varias mujeres denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual y moral por parte del ministro, quien negó las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución.

Lula se reunió el 6 de septiembre con Almeida y con Franco por separado para conocer sus versiones de los hechos, antes de tomar la decisión. Según la prensa local, Almeida se negó a dejar el cargo de forma voluntaria, por lo que Lula se vio obligado a forzar su salida.