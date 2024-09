Debate Trump-Kamala estuvo lleno de cruces y frases fuertes

Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron ayer en un debate electoral en el que intentaron convencer a los estadounidenses indecisos para inclinar la balanza a su favor en unas elecciones presidenciales muy reñidas.

La vicepresidenta demócrata de 59 años y el expresidente y candidato republicano, de 78, protagonizaron esta noche su primer –y, por ahora, único- debate antes de las elecciones del 5 de noviembre.

“Les voy a decir que en el debate de esta noche que van a escuchar el mismo viejo manual, un montón de mentiras, quejas e insultos”, dijo Harris, sin mirar a su contrincante, y vinculó a Trump con el Proyecto 2025, un plan de 920 páginas con políticas ultraconconservadoras elaborado por un think tank cercano al magnate –The Heritage Foundation- para un eventual segundo mandato de Trump.

El candidato republicano se mostró molesto y rechazó cualquier vínculo con ese plan. “No tengo nada que ver con el Proyecto 2025″, dijo. “Eso está ahí. No lo he leído. No quiero leerlo, a propósito. No lo voy a leer”, respondió.

Después de una fuerte crítica al estado de la economía que deja el gobierno de Joe Biden, Donald Trump eligió una frase que suele utilizar en sus mítines: dijo que Kamala Harris es “marxista”.“Si alguna vez fuera elegida, lo cambiaría todo. Y sería el fin de nuestro país. Ella es marxista, todo el mundo sabe que es marxista. Su padre es profesor marxista de economía y le enseñó bien”, dijo Trump. Harris respondió con una sonrisa irónica.

Donald Trump habló en reiteradas ocasiones en contra de los inmigrantes durante el debate. En un momento, echó mano a una historia que circuló fuerza entre los republicanos en los últimos días: afirmó, sin ninguna prueba, que los inmigrantes se están comiendo a las mascotas en la ciudad de Springfield, en Ohio.

la identidad racial de Harris, cuando dijo que la vicepresidenta “de repente se volvió negra”, una declaración que despertó una fuerte polémica. “No me importa quién sea”, respondió Trump. “Le dan demasiada importancia a algo que no me importa. Yo leí que primero decía que no era negra y después que sí. Y está bien. Me da igual”. Para Kamala Harris, es una “tragedia” que Trump use el racismo para dividir a los estadounidenses.

En sus comentarios de cierre, Kamala Harris pronunció una frase que resulta familiar para cualquiera que haya escuchado su campaña truncada: “No vamos a volver atrás”. Por su parte, Trump repitió que considera que Estados Unidos es una “nación fallida” y consideró que si gana Kamala Harris, habrá una “tercera guerra mundial, como ninguna otra, por las armas nucleares”.