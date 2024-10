Consejo de Seguridad en sesión permanente por situación en Medio Oriente

|| Agencias Nacionales

**El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la veloz escalada que se ha registrado en la región en solo una semana**

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas realiza desde ayer una sesión de emergencia para tratar la situación que se vive en Medio Oriente luego de la intensificación de las agresiones de Israel contra Gaza y Líbano, así como la respuesta de Irán.

Durante la reunión, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la veloz escalada que se ha registrado en la región en solo una semana, condenando la ampliación del conflicto. Ante los ataques de Israel contra Líbano, Guterres aseveró que es esencial evitar una guerra total en ese país, afirmando que “tendría consecuencias profundas y devastadoras”, citado en una nota de prensa de ONU.

Guterres también denunció la feroz ofensiva de Israel en Gaza y reiteró que “ha llegado el momento de un alto el fuego inmediato” en ese territorio, avanzando hacia una solución de dos Estados. Igualmente, expresó su rechazo a la operación realizada por Irán en respuesta a crímenes cometidos por Israel.

El secretario general llamó a detener el ciclo de escalada que, en su opinión, “está llevando a los pueblos de Medio Oriente directamente al abismo, nunca debemos perder de vista el tremendo costo que este conflicto tiene en los civiles, ni podemos apartar la vista de las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario”, añadió.

PERSONA NON GRATA

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, anunció que prohibió la entrada en el país al secretario general de la ONU, António Guterres, declarándolo “persona non grata”.

El funcionario explicó que la decisión se toma porque el jefe de la organización internacional no “condenó inequívocamente” el ataque iraní con misiles contra el país hebreo de este martes. “Cualquiera que no pueda condenar inequívocamente el atroz ataque de Irán contra Israel, como han hecho casi todos los países del mundo, no merece pisar suelo israelí”, declaró el canciller en su cuenta de X. Además, Katz acusó a Guterres de respaldar a Hamás, Hezbolá, los hutíes e Irán, y lo calificó como “una mancha en la historia de la ONU”.