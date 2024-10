Detienen a los responsables de trasplantes con órganos infectados de VIH en Brasil

Este lunes han sido detenidos Walter Vieira, socio del laboratorio de análisis clínicos PCS Lab Saleme, e Ivanildo Fernandes dos Santos, uno de los técnicos responsables de los informes. A los dos se les considera responsables del trasplante de seis órganos contaminados con VIH, según informa O Globo.

El escándalo salió a la luz pública hace unos días en el estado brasileño de Río de Janeiro y lo que en un principio pudo ser considerado un error ahora se está investigando como un caso de mala praxis médica con informes falsificados.

La Comisaría del Consumidor (Decon) ha ejecutado cuatro órdenes de aprehensión y once de allanamiento e incautación en la ciudad de Nueva Iguazú, así como en la capital del estado.

La detención fue decretada por el plazo de cinco días, además de para Vieira y Fernandes dos Santos, para Cléber de Oliveira Santos, quien habría trabajado junto con Fernandes; y Jacquelina Iris Barcelar de Assis, quien habría firmado los informes serológicos falsos. El hijo de Walter Vieira, Matheus Vieira, también trabajador del laboratorio, no se encuentra entre los detenidos, pero sí fue acompañado por los agentes de policía para prestar declaración. Grupo criminal y médicos engañados

En el auto que dicta la detención temporal se establece que “el laboratorio participó con el equipo de médicos trasplantadores que permitieron la transferencia de órganos con la consiguiente contaminación de los pacientes”. Asimismo, la hipótesis de los investigadores es que los informes fueron falsificados por un grupo criminal y posteriormente utilizados por equipos médicos que fueron engañados, según reporta el citado medio. Uno de los pacientes que resultaron afectados murió, si bien las causas del fallecimiento todavía se están esclareciendo.

Además de los casos de trasplantes, según la Policía Civil el laboratorio habría falsificado informes de otros casos.

A los sospechosos se les investiga por delitos contra las relaciones de consumo, asociación para delinquir, falsificación ideológica, falsificación de documentos privados e infracciones sanitarias, entre otros.

Conexiones con el exsecretario de Salud

PCS Lab Saleme fue contratada por la Fundación Salud del estado de Río, vinculada a la Secretaría Estatal de Salud, y es responsable de las pruebas de análisis clínicos en el Centro Estatal de Trasplantes. Además, trabaja al menos en otras 12 unidades de salud estatales, como hospitales, institutos, UPA (unidades de atención de emergencia) y centros especializados.

Walter Vieira es el conyuge de la tía del exsecretario de Salud y diputado federal Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, del conservador Partido Progresista (PP). Además, otro miembro del laboratorio, Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, también es familiar del parlamentario, su primo, y fue empleado de la Fundación Salud.

Se da la circunstancia de que la hermana del diputado, la dentista Débora Lúcia Teixeira Medina de Figueiredo, es la directora de la Fundación Salud, la empresa responsable de la contratación del laboratorio. El contrato se cerró tres meses después de la salida de Souza Teixeira de la Secretaría y está siendo investigado por el Ministerio Público.

Por su parte, una de las acusadas, Bacellar de Assis, cuya firma aparece en uno de los informes que certificaban que los órganos no tenían VIH, reconoce que las rúbricas de los documentos son suyas, pero rechaza cualquier involucración en el caso. Sostiene que su firma electrónica fue utilizada por la empresa sin su consentimiento.

El laboratorio fue cerrado por diversas irregularidades por Vigilancia Sanitaria estatal el día 4. No poseía licencia para funcionar dentro del instituto donde la paciente que recibió los riñones fue atendida, en la zona sur. Además, la muestras de sangre no estaban identificadas, no se presentaban registros de la capacitación de los empleados, el material era almacenado en un refrigerador común y los aparatos de aire acondicionado no presentaban condiciones higiénicas.

Con información de RT