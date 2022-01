Flujo de venezolanos en frontera entre México y EE UU creció 2.170%

||Agencia AFP

En 2020 el cruce de connacionales por esa zona limítrofe no era mayor a 5.000 personas. El año pasado superó los 108.000

El flujo de venezolanos en la frontera entre México y Estados Unidos creció 2.170% en 2021 como consecuencia de la crisis humanitaria en Venezuela, afirmó ayer el delegado del líder opositor Juan Guaidó en Washington.

Basándose en estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Carlos Vecchio afirmó que en 2021 la tasa de refugiados venezolanos que llegaron a Estados Unidos aumentó en 2.170%, "una cifra alarmante y sin precedentes".

Vecchio es el representante de Guaidó ante el gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la reelección en 2018 de Nicolás Maduro por considerarla fraudulenta.

"En 2020 el cruce de venezolanos en la frontera México-EEUU no superaba los 5.000 venezolanos. En 2021 superó los 108.000. Es una muestra de la profunda crisis migratoria", señala en un comunicado, en el que asegura que "esto no va a parar si no resolvemos el problema de fondo: la salida de la dictadura y el retorno de la democracia en Venezuela".

La frontera entre Estados Unidos y México estuvo parcialmente cerrada buena parte de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, con lo cual el número de migrantes de cualquier origen se redujo considerablemente.

DETENIDOS

Un total de 164 migrantes fueron detenidos en dos operativos en el sureño estado de Chiapas por agentes federales y guardias nacionales, informaron ayer autoridades.

En una de estas operaciones, hallaron a 48 migrantes que se alojaban en un hotel de Tapachula.

"Los extranjeros, 36 de Nicaragua y 12 de Venezuela, no acreditaron su regular estancia en el país", informó Migración al detallar que se procederá a su deportación.