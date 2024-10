Votó Lacalle Pou y llamó a hacer una “transición ordenada” con el próximo gobierno

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou votó en la ciudad de Canelones, sobre le mediodía de este domingo. El mandatario observó la campaña electoral, por primera vez, desde otro lugar ya que la Constitución prohibe que haga política partidaria. “Hoy los protagonistas son otros. Hoy empieza a cambiar el gobierno de alguna manera. Hasta el 28 de febrero vamos a estar terminando nuestra tarea”, dijo el presidente ante los medios.

Lacalle Pou llamó a hacer “una transición bien ordenada, bien abierta, con quien resulte electo”, ya sea si hay “continuidad” o “cambio”. El gobierno actual, por ejemplo, le presentará a las autoridades electo los proyectos que no han comenzado para evaluar en conjunto si se le pone “primera” o no. “El presidente electo es mano”, dijo respecto a que serán las autoridades que ganen las que definirán cómo se organizará esa transición.

El jefe de Estado destacó que la democracia uruguaya debe ser valorada y señaló que, en estos días de veda, se pudo ver juntos a militantes de distintos partidos políticos juntos. “No lo valoramos tanto”, comentó. Consultado sobre las declaraciones de Mujica, quien llamó a hacer acuerdos multipartidarios en seguridad, Lacalle Pou coincidió. “Me parece de perogrullo ponerse de acuerdo, el tema es que hay que acordar, no solamente decirlo”, matizó.

El presidente contó que habló durante el sábado dos veces con el candidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Durante la campaña electoral, Lacalle Pou fue criticado porque rechazó públicamente el plebiscito de seguridad social que se vota este domingo. “¿Cuántas veces me vieron en un comité político?¿Cuántas veces vieron a otros presidentes? ¿Cuántas veces me vieron hablar de mi partido político o de la coalición para inclinar el voto? Nunca. Sí hice lo que estoy totalmente habilitado que es defender la ley”, argumentó, en referencia a que salió a defender la reforma jubilatoria que hizo su gobierno.

Consultado sobre su vínculo con Javier Milei, Lacalle Pou dijo que “es buena” y destacó que se llegó a un acuerdo por el dragado a 14 metros del Río de la Plata.

Lacalle Pou dijo que todavía no tiene definido qué hará cuando deje la Presidencia. “Déjenme terminar estos 125 días”, le pidió a los periodistas. “A veces la cabeza va más rápido y mi tarea es estar aquí y ahora. Tengo 51 años. No va a ser fácil porque he dedicado mi vida al servicio público. Lo voy a extrañar”, señaló.

El presidente ocupa los primeros lugares en las listas del Senado del Partido Nacional, pero aseguró que no sabe si asumirá la banca.

Con información de Infobae