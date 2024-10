Josè Pepe Mujica en elecciones en Uruguay: “Capaz que es mi último voto”

El expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, muy debilitado por complicaciones de su tratamiento contra un cáncer de esófago, dijo este domingo que quizás sea su «último voto», al sufragar en los comicios generales del país, en los que su delfín es favorito.

El exguerrillero de 89 años fue uno de los primeros en votar el domingo en una escuela en el barrio Cerro, una zona empobrecida del oeste de Montevideo.

«Capaz que es mi último voto», dijo Mujica en silla de ruedas y rodeado de cámaras. «Capaz. No tengo ganas (de que lo sea), pero…»

Presidente de 2010 a 2015 y una de las figuras más populares de Uruguay, Mujica es el mentor de Yamandú Orsi, con quien el partido izquierdista Frente Amplio confía en regresar al poder que perdió en 2020 tras 15 años consecutivos de gobierno.

En diálogo con periodistas, Pepe Mujica llamó a «apuntalar la democracia» y modernizarla para acompañar los cambios que «va imponiendo la tecnología».

El dirigente político cuestionó a quienes dicen que los jóvenes se involucran poco en política e hizo una autocrítica.

«Yo creo en los jóvenes. Eso de que no les interesa la política es relativo (…) Si no se prenden, es porque no los enamoramos. Es porque damos asco. Si hay propuestas que los enamoren, los gurises (jóvenes) van a estar«, aseguró.

El exmandatario señaló la seguridad pública y el crecimiento económico como los principales desafíos del próximo gobierno uruguayo.

También opinó sobre la Argentina bajo el presidente ultraliberal Javier Milei, donde la mitad de la población es pobre.

«Mañana capaz que (Milei) reacciona, pero por ahora hay más pobres que antes. Puede ser un costo de la transformación» del país, afirmó.

Este domingo los uruguayos celebran elecciones presidenciales y legislativas y votan dos plebiscitos.

Según las encuestas, el sucesor del presidente de centroderecha Luis Lacalle Pou se definirá en un balotaje el 24 de noviembre. AFP