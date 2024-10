Ciclista venezolano perdió la vida tras ser arrollado en Argentina

El ciclista Richard Odreman Leonet, venezolano de 22 años, fue atropellado en la provincia de Córdoba, Argentina, el pasado domingo 27 de octubre. Una camioneta Hilux de color blanco, lo chocó y lo arrastró por aproximadamente 100 metros, por lo que murió de manera inmediata.

El victimario fue identificado como Pedro Buttie, de 24, quien dio positivo para el test de alcoholemia con 0,57.

“Desde el primer momento quedé abatido, sin fuerzas, sumergido en un océano de dolor, en una tristeza profunda que no tiene reparación. Nadie ni nada nos reparará el daño que nos hizo a la familia y que nos marcó para siempre. Nuestras vidas cambiaron drásticamente”, comentó Richard Odreman, padre de la víctima.

A partir del hecho, la familia quedó destrozada por el mayor de tres hermanos y el único varón, a quien le llamaban cariñosamente “Rey”, y quien era un deportista nato, ya que desde pequeño jugaba fútbol en su Ciudad Guayana natal, pero por una lesión en la rodilla cambió de deporte y desde hace dos años practicaba ciclismo.

De Buttie se desconoce mayor información, aunque el padre de la víctima confirmó que está preso y que hay rumores de que se trate de un funcionario.

“Esperamos justicia y el asesino debe permanecer preso para que no siga quitándole la vida a inocentes. Estamos en una etapa inicial para empezar las acciones legales para garantizar la justicia y pague para que mi hijo descanse en paz, porque si no hay justicia no descansará en paz”, exclamó el padre de la víctima.

Trabajador y emprendedor

A pesar de su corta edad, Odreman era un joven trabajador y emprendedor. Apenas tenía cinco años y tres meses en Argentina, pero ese tiempo fue suficiente para hacer varios oficios, actualmente trabajaba en un concesionario haciéndole mantenimiento a los autos y estaba comprando el mobiliario para abrir su local de comida venezolana.

“Mi hijo era un muchacho sano, responsable. Nunca había tenido un accidente porque era muy cuidadoso y vino este desgraciado a arrebatarle la vida”, aseguró su progenitor.

Comentó que ya Richard había cambiado de bicicleta en un par de oportunidades. “Era un apasionado por deporte y ahora le había puesto hasta accesorios nuevos para mejorar su rendimiento, pero me lo asesinaron vilmente. Me le quitaron las expectativas e ilusiones a mi rey”.

Apoyo incondicional

Dexy Lobo, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Córdoba y miembro de la Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezolanos en la República Argentina (Focva), lamentó el hecho y manifestó su apoyo incondicional a la familia, de hecho, expresó que estarán atentos para acompañarlos en cualquier tipo de acciones que tome la familia para que la justicia de Córdoba cumpla y el caso no quede impune.

“Queremos organizar una marcha junto a la familia para exigir justicia. Son muy pocas las veces que a nuestros connacionales les pasa algo así en el país, pero no se puede quedar impune. Somos gente honesta y trabajadora que le hemos aportado mucho a la nación y ahora requerimos que sea retribuido en justicia”, enfatizó.

