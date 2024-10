Harris “totalmente en desacuerdo” con declaraciones de Biden

La candidata demócrata a la presidencia de EE.UU., Kamala Harris, ha afirmado este miércoles que está en “total” desacuerdo con las críticas a las personas basadas en su preferencia electoral.

Sus declaraciones se produjeron después de que el presidente Joe Biden fuera objeto de críticas por utilizar la palabra “basura” refiriéndose a los partidarios del candidato republicano Donald Trump.

Posteriormente, el mandatario intentó aclarar en sus redes sociales que sus palabras se referían a la “retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por el partidario de Trump”.

En declaraciones a los periodistas, Harris dijo que el mandatario había “aclarado sus comentarios”, pero añadió que ella está “en total desacuerdo con cualquier crítica a las personas basada en a quién han votado”.

“Creo que el trabajo que hago consiste en representar a toda la gente, me apoyen o no. Y como presidenta de EE.UU., seré una presidenta para todos los estadounidenses, me voten o no”, añadió.

Escándalo de la “basura” en vísperas de las elecciones

La polémica comenzó después de que Tony Hinchcliffe, un cómico, insultara a Puerto Rico mientras hablaba en un acto de Donald Trump en Nueva York. “No sé si lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla de basura flotante en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”, afirmó.

Por su parte, el propio candidato republicano declaró no conocer al cómico. “No tengo ni idea de quién es. Alguien dijo que había un cómico que bromeaba sobre Puerto Rico o algo así. Y no tengo ni idea de quién era. Nunca lo vi. Nunca he oído hablar de él, y no quiero oír hablar de él”, señaló el expresidente.

El presentador preguntó a Trump si deseaba que Hinchcliffe no hubiera estado en el acto, a lo que el ex jefe de Estado respondió que “no quiere que nadie haga bromas desagradables o estúpidas”. “Probablemente no debería haber estado allí”, añadió.

