“Maduro me salvó la vida”, confesó Evo Morales tras presunto atentado en automóvil

El expresidente boliviano Evo Morales aseguró este domingo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le “salvó la vida” al prestarle dos vehículos para movilizarse tras un presunto “ataque armado” en el Trópico de Cochabamba.

Durante su programa en de radio, Morales afirmó que, sin esos vehículos, su situación podría haber sido crítica. Según Morales, el presidente de Bolivia, Luis Arce, estaba informado sobre el uso de los vehículos venezolanos.

“Si Maduro no me hubiera prestado los dos carros, no sé qué hubiera sido de la vida de Evo. En otras palabras, el presidente Maduro me salvó la vida”, precisó.

Tal hecho ha generado controversia en Bolivia. La fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) denunció una “injerencia” de Venezuela, luego de que uno de los vehículos utilizados por Morales fue identificado como propiedad de Miguel Ángel Lozano, presidente en Bolivia de Pdvsa.

Este incidente se produce en un contexto de alta tensión en Bolivia, donde los seguidores de Morales han mantenido bloqueos de carreteras por 21 días para exigir al gobierno de Arce que atienda sus demandas políticas y económicas. Además, Morales se encuentra en huelga de hambre para presionar al gobierno a dialogar.

El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, contradijo la versión de Morales, explicando que el convoy del expresidente huyó de una patrulla antidrogas, resultando en disparos y enfrentamientos.

Del Castillo acusó a Morales de manipular la situación, asegurando que el expresidente había ordenado a su chofer evadir la autoridad y aumentar la velocidad. Morales, por su parte, insistió en que fue emboscado, afirmando que su equipo recibió más de 18 disparos.

