Consejo Transitorio de Haití nombró nuevo primer ministro

|| Agencia AP

Un consejo transitorio creado para restablecer el orden democrático en Haití firmó ayer un decreto que destituye a Gary Conille como primer ministro interino y nombra en su lugar a Alix Didier Fils-Aimé, un empresario que anteriormente había sido considerado para el cargo.

El decreto, que se publicará hoy, fue proporcionado a The Associated Press por una fuente gubernamental. La decisión sacude un proceso de transición democrática ya de por sí problemático para Haití, que no ha celebrado elecciones democráticas en años, en gran parte debido a los altos niveles de la violencia a manos de pandillas que asolan a la nación caribeña.

Fils-Aimé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití y quien en 2015 se postuló sin éxito para el Senado, estudió en la Universidad de Boston y había sido considerado previamente para el puesto como candidato antes de que Conille tomara las riendas del gobierno.

Conille, un funcionario de larga trayectoria que ha trabajado con Naciones Unidas, ocupó el cargo de primer ministro durante apenas seis meses.

El informe fue un retroceso significativo para el consejo, integrado por nueve personas, y se prevé que socave aún más la confianza de la población en el organismo.