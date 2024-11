México rechaza ayuda millonaria para luchar con la violencia

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó la gestión del gobierno saliente de Manuel López Obrador en materia de lucha contra la violencia y los carteles, al asegurar que rechazó millones de dólares en ayuda de seguridad por motivos ideológicos.

“La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no funcionó”, dijo Salazar a VOA al enfatizar que fue una actitud centrada en negar la realidad y decir que no pasa nada no soluciona el problema.

Las declaraciones el funcionario de dan en medio de la asunción de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum que tiene una estrategia evitar la confrontación directa con los cárteles.

Para el embajador, el fracaso de México queda en evidencia en el estado de Sinaloa, “donde las muertes se ven dondequiera”.

Salazar apuesta asegura que “México se merece vivir sin miedo”, al tiempo que fue enfático en señalar que “Hablar (de) que no hay problema es negar la realidad” y agregó que “hay un problema muy grande”.

El gobierno de México reaccionó a través de una nota diplomática donde “manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos”.

Con información de Impacto Venezuela