Macron a Milei: Francia no firmará el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur

Durante su reunión bilateral este fin de semana en Buenos Aires, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo a su homólogo de Argentina, Javier Milei, que su Gobierno no firmará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur) “tal como está”.

“No creemos en el acuerdo tal como se negoció”, comentó Macron a medios franceses desde el aeropuerto de Buenos Aires antes de salir hacia Rio de Janeiro para la cumbre del G20.

El primer ministro de Francia, Michel Barnier, insistió el viernes que Francia se opondrá al acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur porque supondría una “competencia desleal”, al considerar que el bloque no aplica las mismas reglas fitosanitarias que Europa. En ese sentido, manifestó que Francia prefiere acuerdos sectoriales bajo el principio de “reciprocidad”.

El presidente de Francia agregó que, en sus reuniones del sábado y de este domingo con Milei, le dijo “de forma muy sincera y muy clara que Francia no firmaría a día de hoy el acuerdo con el Mercosur tal como está”.

Este domingo a las 10:45 a.m. hora local (8:45 a.m. ET), Milei, acompañado por su hermana Karina, recibió al presidente y a la primera dama de Francia en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo de Argentina.

Tras una reunión bilateral entre ambos mandatarios, Macron mantuvo un encuentro con empresarios argentinos.

Macron y Milei salieron a las 12:27 p.m. hora local al balcón de la Casa Rosada para saludar a las personas que los esperaban en la plaza frente a la sede del Ejecutivo.