Líder de pandillas haitianas reconoció que han sufrido grandes bajas

El poderoso líder de las bandas armadas de Haití, Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, reconoció en un video que ha sufrido grandes pérdidas en los últimos días en las operaciones conjuntas de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS).

“La Policía me invadió. He perdido 10 soldados. No puedo ocultar esa cifra. Es la Policía la que es-conde a sus víctimas para no debilitar a la institución”, dice ‘Barbecue’ en un video que circula este martes por las redes sociales, mientras que en otro hace referencia a la pérdida de armas, en concreto un fusil Kalashnikov.

También profiere insultos contra el director general de la Policía de Haití, Normil Rameau, a quien llama “fatras” (basura) y le espeta: “No eres nada”.

En otro video, ‘Barbecue’ asegura: “No estoy aquí para jugar contigo. Si vas a luchar, lucha contra nosotros”.

En esa grabación, afirma haber sido invadido por 14 tanques acompañados de dos vehículos de remolque.

“Se quedan en un tanque disparando. La Policía no sabe combatir cuerpo a cuerpo. Se niegan a poner los pies en el suelo”, añade, y subraya que las fuerzas del orden no pueden atraparle.

