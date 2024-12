Petro no descarta acompañar a Maduro el 10-E: En su momento decidiré si asisto o no

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que, pese a que aún no está decidido de manera oficial, podría asistir a la investidura de Nicolás Maduro como presidente reelecto, el próximo 10 de enero.

Su anuncio llega a través de redes sociales, poco después de que la Cámara de Representantes del país cafetero aprobó la proposición para que Petro se abstenga de asistir a la toma de posesión del Jefe de Estado venezolano.

En Plenaria, el organismo aprobó una proposición para que el presidente Gustavo Petro “se abstenga de asistir en el mes de enero a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”, reseñó El Espectador.

“La asistencia a dicho acto podría ser interpretada como un reconocimiento tácito a un gobierno cuya legitimidad está cuestionada, lo cual contravendría la posición de Colombia en defensa de la democracia y los derechos humanos. Sin actas no hay reconocimiento”, se lee en la propuesta, hecha por más de 70 congresistas.

Por medio de su cuenta X, Petro respondió alegando que, “el Presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia, invito al congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente”.

“En su debido momento decidiré si asisto o no a la posesión del actual presidente de Venezuela”, puntualizó Petro.

Vale recordar que, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo ha dejado claro que el Gobierno no reconocería a Maduro como jefe de Estado hasta que no se compruebe su victoria en las actas de votación, que hasta la fecha no han sido publicadas.

|| Versión Final