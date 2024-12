Colombia reiteró ofrecimiento para custodiar la Embajada de Argentina en Venezuela

Tras casi nueve meses en donde el Gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo una persecución contra la Embajada de Argentina en Caracas, la Cancillería de Colombia se ofreció a custodiar este lugar, en donde permanecen personas allegadas a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Desde el mes de marzo de 2024 la sede diplomático del gobierno argentino ubicada en Caracas, Venezuela, ha sido blanco de un ataque sistemático por parte de las autoridades chavistas, quienes le han cortado el agua, la luz y mantienen el lugar bajo una constante vigilancia, algo que va en contra de la Convención de Viena y el derecho internacional.

Este acoso por parte del régimen venezolano ha subido de tono en los últimos días, pues la Cancillería de Argentina denunció la detención arbitraria de uno de sus empleados, advirtiendo que esto no era un hecho aislado, sino que hace parte de una campaña de “hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina”.

El gobierno de Javier Milei también ha denunciado una ocupación ilegal de viviendas cercanas y la presencia de francotiradores al frente de la sede diplomática, acciones con el objetivo de “ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la representación diplomática”.

Murillo precisó, “Estamos viendo lo de la situación de la embajada de Argentina en Venezuela, que ahora la custodia la tiene Brasil”.

“Desde el mismo instante que se presentó ese incidente con Brasil; Colombia, nosotros ofrecemos asumir la custodia de la embajada de Argentina, yo fui a Brasil personalmente por instrucción del presidente (Gustavo) Petro y después fui a Ecuador, porque logramos en nuestra conversación con el Gobierno de Venezuela de que se dieran los conductos hasta seis personas y Argentina ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al Gobierno de Venezuela, y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glas en Ecuador”, aseguró el canciller colombiano.

“Ahora nosotros no podemos en las redes sociales estar diciendo estos temas diplomáticos que son confidenciales, y no pueden salir a decir que no hemos hecho nada cuando no tienen la información, o lo que quieren es desinformación, o no tiene información completa, nosotros desde el momento desde el primer momento se estableció una conversación directa con la oposición venezolana con el gobierno venezolano y se hizo una conferencia en Bogotá hemos estado activos en lo que tiene que ver con ese proceso”, puntualizó.

|| El Colombiano