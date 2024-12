¿Qué reveló el canciller de Colombia sobre los salvoconductos a opositores venezolanos?

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, reveló este martes que el gobierno de Maduro hizo varias demandas para brindar salvoconductos a los seis opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas.

Murillo habló sobre la situación en la Embajada durante un acto de gobierno en Bogotá. Aseguró que el gobierno de Colombia se ofreció para custodiar el edificio tras la expulsión de los diplomáticos argentinos.

“Yo fui a Brasil personalmente por instrucción del presidente Petro, y después fui a Ecuador porque logramos en nuestra conversación con el Gobierno de Venezuela de que se dieran los salvoconductos a estas seis personas”, dijo Murillo.

Sin embargo, Murillo aseguró que Maduro exigió que “Argentina liberara a una persona muy cercana al gobierno de Venezuela”. El embajador no dio detalles sobre quién sería la persona detenida en suelo argentino.

MURILLO: TAMBIÉN PIDIÓ UN SALVOCONDUCTO

Según Murillo, Maduro pidió un salvoconducto para el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, quien fue detenido en abril durante el asalto de las autoridades a la Embajada de México en Quito, en donde estaba asilado.

Murillo aseguró que desde el gobierno colombiano intentaron gestionar estas negociaciones. Al trasladar las demandas a Argentina y Ecuador, las conversaciones no prosperaron y se mantuvo el mismo escenario en la Embajada.

“No pueden salir a decir que no hemos hecho nada cuando no tienen la información o lo que quieren, es desinformación o no tienen la información completa”, dijo Murillo, quien aseguró que ha mantenido contacto con la oposición y el gobierno de Maduro.

Con información de Agencias Nacionales