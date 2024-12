La fundación “United by the Power of Giving” se une a la organización “Olvidados” y Roller Vikings para apoyar a los más necesitados en estas fiestas

|| Redacción El Periodiquito

La fundación United by the Power of Giving (@unitedbythepowerofgiving) continúa su invaluable labor de crear conciencia sobre los desafíos de las adicciones, la indigencia y la falta de vivienda. Este año, con su emblemático evento “Annual Homeless Outreach Drive” o “Apoyo Anual a las Personas Sin Hogar”, buscan iluminar esta temporada navideña con esperanza, compasión y solidaridad hacia aquellos que más lo necesitan.

El evento se llevará a cabo el próximo 27 de diciembre del 2024, a las 4:00 pm, recorriendo las calles del centro de Miami. Durante la actividad, se distribuirán cobijas, ropa, artículos de higiene personal y productos de primera necesidad a las personas en situación de necesidad, reflejando un compromiso firme con las comunidades más vulnerables de la ciudad, involucrando al más de 250 personas voluntarias.

Sus directoras Stacy Bejarano y Angie Daza manifestaron qué se sienten muy comprometidas con la situación actual de la ciudad de Miami, entre otras, y es imperativo poder ayudar a tantas personas y familias que tienen una realidad incierta en el marco de la actual inestabilidad económica, donde no cuentan con un techo, productos de primera necesidad, cobijas, y muchas veces comida.

La Fundación United by the Power of Giving se toma muy seriamente el compromiso de ayudar a la comunidad necesitada, porque ha crecido enormemente la cantidad de indigentes que se encuentran también en la ciudad de Miami, debido a la situación económica, el problema de la vivienda, así como en otros estados donde también apoya la fundación, cómo lo es Indiana.

Este año se suman dos organizaciones a esta maravillosa labor: la Fundación Olvidados (@olvidadosloinvisible) y Roller Vikings (@rollervikingsofficial) todos unidos van a estar haciendo las entregas de las donaciones incluyendo un elemento de atención como lo es realizarlo en patines.

Esta iniciativa contará con diversas celebridades, influencers y líderes de la comunidad entre otras personas conectadas con la misión, quienes repartirán las donaciones, entre otros productos para la lluvia gracias a los esfuerzos de Prestige 1 Realty, Freedom Finance Solutions, New Concept PR, The Good Days Studio, The Keeper Crew LLC, Ojo Productions, Magic Moon Entertainment,Blue Wave, El Rey de la Salchipapa, Pharmacol, Sunny Isles M and B Holdings LLC, CMO Real State Law, Arom Med Spa, Giovanni Caloretti, House Of HCG C Group, Marines Ponce, entre otras compañías que se siguen sumando.

La Fundación “United by The Power of Giving” continuará este 2025 con su calendario de actividades tanto en Miami como en Indiana, dónde funciona la fundación gracias a Prestige1Realty, empresa familiar, que brindarán atención a este tema y lograrán incluir a muchos más voluntarios para apoyar esta noble causa.

“Nos sentimos muy contentos que este año se han unido dos organizaciones para apoyar la misión de la fundación como “Olvidados”, un grupo de voluntarios que buscan contribuir fortalecimiento del tejido social en norteamérica, y también los Roller Vikings de Miami quienes usarán su network y plataforma, para apoyar con su comunidad y así poder llegar a muchísimas más personas que estén en necesidad.”, señala Stacy junto a su hermana Angie Daza fundadoras de la organización.

UNITED FOR THE HOMELESS“ANNUAL Homeless Outreach”

Date: 27 de Diciembre del 2024

Time: 4:00pm

Address: Punto de Encuentro8725 NW 18th Terrace. Ste 103. Doral FL 33172.