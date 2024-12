Suspenden prolongados apagones en Ecuador tras meses de racionamientos

Luego de varios meses de prolongados racionamientos eléctricos y de una crisis energética que no ha cesado, el gobierno de Ecuador suspendió desde el viernes los cortes de luz para los hogares.

“Hemos cumplido”, señaló la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, en un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, en el que destacó que “hoy la gestión de la crisis eléctrica se expresa en resultados”. También, anunció la llegada de una nueva barcaza con energía flotante para aportar 100 megavatios al sistema nacional de energía.

El fin de los cortes excluye a siete grandes industrias como las mineras, que no recibirán el suministro hasta fines de diciembre.

“La crisis no termina hoy con la suspensión de los apagones”, dijo a The Associated Press Carolina Bernal, experta y docente de la Politécnica Nacional. Si no se concreta la implementación de energía termoeléctrica y si las condiciones climáticas no favorecen que las lluvias se mantengan, “podríamos retornar a los racionamientos”, afirmó.

Un apagón masivo a inicios de septiembre anticipó lo que se convertiría días después en una severa crisis del sector que derivó en la aplicación de racionamientos en todo el país que llegaron a durar hasta 14 horas diarias y afectaron a los hogares y al sector productivo.

Con información de AP