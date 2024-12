Trump y Musk apoyarán visas para trabajadores calificados en EE UU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado estar a favor de dar visados a trabajadores extranjeros cualificados, una postura en línea con la de su nuevo asesor, el magnate de la tecnología Elon Musk, que causa inquietud entre sus seguidores antiinmigración.

“Siempre me ha gustado el programa (de visados) H1-B, siempre he estado a favor de las visas y por eso las tenemos”, dijo Trump al diario New York Post, en referencia a los empleados de sus propias empresas.

Desde hace varios días, algunos de los seguidores de Trump en el sector tecnológico, entre ellos Elon Musk, mantienen un debate con figuras conservadoras promotoras de una posición antiinmigración.

Las visas H1-B permiten a las empresas importar trabajadores extranjeros con calificaciones específicas a Estados Unidos y son ampliamente utilizadas en Silicon Valley, meca de las compañías tecnológicas.

El discurso a favor de las visas H1-B inquieta a un sector ultraconservador, entre otras razones porque Trump atacó durante toda su campaña a los migrantes y fue elegido con un programa de línea dura contra la inmigración.

El mismo multimillonario Elon Musk, originario de Sudáfrica, se benefició en el pasado de este tipo de visado.