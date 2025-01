Canciller de Panamá sobre Venezuela: Hay una gran sorpresa que estremecerá al continente

Javier Martínez-Acha, canciller de Panamá, declaró tras la reunión con el opositor venezolano Edmundo González que “hay una gran sorpresa que va a estremecer” a América Latina, con respecto a la situación política en Venezuela.

En declaraciones a los medios locales, el diplomático reiteró que no le pregunten de qué se trataba la sorpresa, “porque si no, no sería”.

El ministro de Relaciones Exteriores resaltó la gran importancia que tiene Venezuela en la historia democrática del país, recordando los esfuerzos del presidente Carlos Andrés Pérez en ayudar al pueblo panameño a restaurar su soberanía y el control del Canal de Panamá.

“Tenemos que ser agradecidos con un pueblo que tanto ha ayudado a Panamá”, destacó Martínez-Acha.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de Las Garzas a Edmundo González, a quien ratificó su apoyo y lo reconoció como presidente electo de Venezuela.

Además, el Banco Nacional de Panamá tendrá la tarea de resguardar las más de 25 mil actas originales recopiladas por la oposición de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

González Urrutia viajará este 9 de enero a República Dominicana, en donde culminará su gira internacional antes de regresar a Venezuela para la toma de posesión presidencial del viernes 10 de enero.