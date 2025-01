Uruguay reiteró su recomendación de no viajar a Venezuela

El gobierno de Uruguay reiteró este jueves, 9 de enero, su recomendación de no viajar a Venezuela por la “escalada de detenciones arbitrarias y endurecimiento de la represión”.

A través de un comunicado, el gobierno uruguayo aseguró que “la realidad actual venezolana está caracterizada por impedimentos a la libre circulación de las personas”.

A través de un comunicado, el gobierno uruguayo aseguró que "la realidad actual venezolana está caracterizada por impedimentos a la libre circulación de las personas".

COMUNICADO ÍNTEGRO:

La realidad actual venezolana está caracterizada por impedimentos a la libre circulación de las personas, como fuera documentado por instituciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), quienes han denunciado y condenado profusos casos de detenciones arbitrarias y secuestros por parte de las autoridades y de colectivos organizados no estatales.

Actualmente, se desconoce el paradero de un ciudadano uruguayo, residente en Estados Unidos, del que se tuvo noticias de su detención al ingresar a territorio venezolano el 19 de octubre pasado, y sobre cuya situación aún no se ha recibido información oficial pese a las reiteradas solicitudes. Esta realidad genera gran incertidumbre sobre el estado actual del citado ciudadano y sobre la seguridad de nuestros compatriotas que viajen a Venezuela.

La expulsión de los diplomáticos uruguayos de territorio venezolano determinada por el régimen implica, además, limitaciones adicionales para brindar asistencia consular integral y servicios de emergencia a los connacionales.

La presente recomendación opera como aviso y no tiene efectos vinculantes. Se recuerda que los viajes son siempre a cuenta y riesgo del viajero, y que el Estado uruguayo no es responsable por las situaciones generadas por la observancia, desconocimiento o no atención de la presente recomendación.