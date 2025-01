Jude Law interpretará a Vladimir Putin en la película “The Wizard of the Kremlin”

El actor británico Jude Law ha confirmado que dará vida al presidente ruso Vladimir Putin en la próxima adaptación cinematográfica de The Wizard of the Kremlin , dirigida por el cineasta francés Olivier Assayas. La película, basada en la novela homónima de Giuliano da Empoli, promete explorar el ascenso de Putin al poder a través de los ojos de su asesor político.

La historia se centra en Vadim Baranov, un productor de televisión que se convierte en uno de los principales asesores de Putin durante su ascenso al Kremlin. Baranov, interpretado por Paul Dano, es descrito como un “maestro de la propaganda” que transforma la sociedad rusa en un gran espectáculo mediático. A través de su perspectiva, la película buscará revelar los oscuros secretos del régimen ruso.

Paul Dano, reconocido por su reciente actuación como The Riddler en The Batman (2022), comparte protagonismo con un elenco de lujo que incluye a Alicia Vikander, Zach Galifianakis y Tom Sturridge. La narrativa también promete abordar dilemas personales como el conflicto entre el amor y la ambición.

Jude Law, un reto actoral monumental

En una entrevista con Deadline, Jude Law confesó que el papel de Putin representa un gran desafío.

“Siento que estoy al pie de la montaña, mirando hacia arriba pensando ‘¡Ay Dios, qué dije!’, comentó el actor

A pesar de ello, Law mostró su entusiasmo por enfrentarse a este proyecto, confiando en su capacidad para profundizar en las complejidades de personajes históricos.