Petro sobre Venezuela: Quizá no nos guste un gobierno, pero siempre nos debe gustar la unidad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje a sus simpatizantes exhortando a desestimar los llamados a “división” de las relaciones de su país con Venezuela, al tiempo que rechazó las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien pidió presencia militar internacional en el país caribeño.

“La marca de sangre y venganza nos marcaría por generaciones venideras enteras. Habríamos roto el principio fundamental de la fundación de nuestra nación”, dijo Petro sobre la petición de Uribe, hecha este sábado en una concentración.

Opinó que “la humanidad solo encontrará paz en la convivencia de culturas y gobiernos diferentes”.

“Quizá no nos guste un gobierno, siempre es pasajero, pero siempre nos debe gustar la unidad y la paz entre los pueblos”, apuntó el mandatario.

El Jefe de Estado colombiano también acusó a Uribe, de manera indirecta, de estar “promoviendo guerras”. “Por eso a escala mundial se construyó el concepto de la autodeterminación de los pueblos que la extrema derecha colombiana ha roto una y otra vez, esperando guerras y promoviéndolas”, aseguró.

“Buscamos un diálogo democrático en Colombia y en Venezuela, buscamos el respeto de los pueblos. Denunciamos la violación de sus derechos fundamentales tanto en Colombia como en Venezuela o en cualquier lugar del mundo”, reflexionó Petro en X.

Por su parte, defendió su iniciativa de que, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, acompañara a Nicolás Maduro en su juramentación y la no ruptura de relaciones diplomáticas en pro de la “paz”.

“Mantendremos las relaciones diplomáticas, no porque legitimemos unas elecciones que no fueron libres desde un comienzo, cuando se violó el acuerdo de levantar las sanciones económicas para que el pueblo votara en libertad, después siguió la respuesta del gobierno venezolano quitando el derecho de elegir y ser elegida a María Corina. Por eso no hubo elecciones libres en Venezuela y deben haberlas”, expresó.