Trump: Me gustaría poder reunirme pronto con Putin para terminar la guerra

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este jueves que le gustaría reunirse “pronto” con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin al conflicto armado en Ucrania.

“Realmente, me gustaría poder reunirme pronto con el presidente Putin y poner fin a esa guerra. Y eso no es desde el punto de vista de la economía o cualquier otra cosa; es desde el punto de vista de millones de vidas [que] se están desperdiciando”, declaró el mandatario estadounidense al intervenir en el Foro Económico Mundial de Davos.

“Realmente, tenemos que acabar con esa guerra. Esa guerra es horrible. Y no estoy hablando de economía. […] No estoy hablando de recursos naturales. Solo estoy hablando de que hay tanta gente joven que está siendo asesinada en esta guerra”, sostuvo. Al ser preguntado sobre si hay un acuerdo entre Rusia y Ucrania para el próximo año, Trump respondió que hay que “preguntarle a Rusia”. “Ucrania está lista para llegar a un acuerdo. […] Es una guerra que nunca debería haber comenzado, si yo hubiese sido el presidente, esto nunca habría comenzado”, precisó.

Este miércoles, el presidente de EE.UU. amenazó con imponer sanciones y aranceles “a altos niveles” contra Rusia si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania. “Si no llegan a un ‘acuerdo’, y pronto, no tengo otra opción que poner impuestos, aranceles y sanciones a altos niveles a todo lo que sea vendido por Rusia a Estados Unidos, y a varios otros países participantes [del régimen de sanciones]. Acabemos con esta guerra, que nunca habría empezado si yo fuera presidente. Podemos hacerlo de la manera fácil, o de la manera difícil, y la manera fácil siempre es mejor”, agregó.