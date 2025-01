Marco Rubio arremete contra Gustavo Petro tras crisis con Trump

En una entrevista transmitida en la noche del jueves en The Megyn Kelly Show, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló públicamente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de la crisis diplomática entre el país y el gobierno de Donald Trump, ocurrida el pasado fin de semana.

“No creo que hayamos matoneado a Colombia. Colombia firmó un acuerdo sobre el envío de esos aviones y cuando estaban en el aire lo rompió. No es bullying, ellos rompieron un acuerdo”, dijo el secretario de Estado a Kelly. “Ni creo en esos artículos sobre que van a recurrir a China, eso es absurdo. Es un argumento absurdo”, aseguró Rubio.

Esto recordando los roces que tuvieron Estados Unidos y el Gobierno colombiano luego de que, por instrucción del presidente Petro, a los vuelos de inmigrantes indocumentados no se les permitiera el ingreso al país, por acusaciones del mandatario de que los ocupantes de dichos trayectos estaban siendo maltratados.

Ante este escenario, el gobierno de Donald Trump impuso sobre Colombia unas duras medidas que consistían en aranceles comerciales del 25 % a todos los productos que llegaban del territorio nacional y que tras una semana serían del 50 %. También suspendió toda la expedición de visas y sancionó individualmente a funcionarios de la administración Petro. Todo antes del arreglo del domingo que solucionó la crisis.

“Le presentamos opciones al presidente Trump e inmediatamente tomó acciones. (…) Esto no tomó seis semanas o seis meses, tomó seis horas”, contó en el diálogo con la periodista sobre cómo fue que se tomó la decisión de imponer los agresivos aranceles y sanciones contra Colombia, que generaron una gran controversia en el país por los efectos que podría tener para la relación comercial entre ambas naciones.

A pesar de la solución a la crisis, Rubio arremetió contra Petro, recordando que siempre ha sido un crítico muy fuerte del mandatario colombiano de izquierda. “Creo que a la mayoría de gente en Colombia, un país que conozco muy bien, no le gusta su presidente. Quiero decir, este tipo tendría elecciones hoy y perdería, es impopular en Colombia”, aseguró en la entrevista transmitida en la noche del jueves.

“Creo que mucha gente de su clase empresarial piensa: ‘¿Qué está haciendo este tipo?’ Esto es absurdo. Quiero decir, es normal que lo hagas… estábamos deportando gente a Colombia, al igual que deportamos gente a todos los países del mundo. Y, por cierto, si hay inmigrantes estadounidenses ilegales en otro país, tendríamos que aceptar que vinieran por aquí”, continuó el secretario de Estado de Estados Unidos sobre la crisis del pasado fin de semana.

Finalmente, Rubio se refirió a las críticas que tuvo por la crisis con Colombia, diciendo que es algo a lo que no le presta mucha atención. “Lamentablemente, la mayoría de las personas que opinan sobre política exterior no saben mucho de ella. Cuanto más me he adentrado y más leo a la gente que dice saber sobre política exterior, más me doy cuenta de que muchas de las personas que consideramos expertas, no tienen ni idea de lo que están hablando”, finalizó en sus declaraciones sobre el país.

Con información de Agencias