Trump: Estamos teniendo discusiones muy serias con Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que mantiene conversaciones “muy serias” con Rusia para poner fin al conflicto ucraniano.

“Estamos en conversaciones, ya estamos hablando”, dijo a la prensa este viernes, sin confirmar si se había contactado con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

“Estamos teniendo discusiones muy serias sobre esta guerra, intentando ponerle fin”, reiteró. No obstante, se refirió a su intención de hablar pronto con su homólogo ruso. “Hablaré con Putin y creo que probablemente haremos algo importante”, sostuvo.

Esta semana, Trump insinuó que hubo contacto con el mandatario ruso durante una rueda de prensa. Cuando le preguntaron por el accidente aéreo que se produjo la noche del miércoles en Washington D.C., dijo que no había hablado con el presidente de Rusia de este asunto. “No lo he hecho. No sobre esto”, respondió.

Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó los comentarios de Trump, diciendo que aún no se había producido ninguna conversación.

