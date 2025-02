Siete muertos y 19 heridos en accidente de ambulancia aérea en Filadelfia

Al menos siete personas murieron y 19 resultaron heridas cuando una ambulancia aérea se estrelló en una concurrida intersección de Filadelfia, informaron funcionarios el sábado. Los fallecidos en el accidente del viernes incluyen a una niña que estaba recibiendo tratamiento en un hospital de Filadelfia y a su madre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que las seis personas a bordo del jet —incluyendo la niña — murieron. Todas las víctimas eran de México.

Además, una persona en tierra que estaba en un automóvil murió y otras 19 resultaron heridas en el accidente, indicó la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker.

La escena del accidente cubría un área amplia con muchos daños y las autoridades estaban trabajando para evaluar el daño, señaló Adam Thiel, director administrativo de la ciudad. Los equipos iban de casa en casa inspeccionando las viviendas en el área en busca de daños.

Es “totalmente posible” que haya cambios en las cifras de víctimas que se han informado hasta ahora, indicó Thiel. Añadió que hay “muchas incógnitas” sobre quién estaba dónde en las calles del vecindario cuando ocurrió el accidente aéreo.

Podrían pasar días o más hasta que las autoridades puedan responder definitivamente la pregunta de cuántas personas murieron o resultaron heridas, dijo Thiel.

El sábado, en una declaración en la plataforma de redes sociales X, Sheinbaum confirmó las muertes.

“Lamento el fallecimiento de seis mexicanos en el accidente aéreo en Filadelfia, Estados Unidos. Las autoridades consulares están en contacto permanente con los familiares; he pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoye en todo lo que se requiera. Mi solidaridad con sus seres queridos y amigos”, escribió la mandataria.

El jet transportaba a una niña que acababa de completar un tratamiento en el hospital Shriners Children’s, a su madre y a cuatro miembros de la tripulación.

“La paciente había recibido atención de Shriners Children’s Philadelphia y estaba siendo transportada de regreso a su país de origen en México en una ambulancia aérea contratada cuando ocurrió el accidente”, manifestó en un comunicado el portavoz de Shriners, Mel Bower. “Por razones de privacidad, no podemos decir más sobre la paciente y su familia en este momento”.

Tijuana era el destino del vuelo después de una parada en Missouri.

Jet Rescue Air Ambulance tiene su sede en México y opera tanto allí como en Estados Unidos. Operaba el Learjet 55, que estaba registrado en México.

El portavoz de Jet Rescue, Shai Gold, indicó que un equipo experimentado operaba el avión y que todas las tripulaciones de vuelo se someten a un entrenamiento riguroso.

“Cuando ocurre un incidente como este, es impactante y sorprendente”, dijo Gold a The Associated Press. “Todos los aviones están mantenidos, no se escatima en gastos porque sabemos que nuestra misión es crítica”.

