Tensión en Colombia: Miembros del gabinete de Petro critican nombramiento de Sarabia y Benedetti

En la tarde del miércoles 4 de febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país al transmitir en vivo el Consejo de Ministros desde la Casa de Nariño.

Sin embargo, más allá de los anuncios gubernamentales, lo que más llamó la atención fue la presencia de Armando Benedetti en su nuevo cargo, jefe de despacho, y la de Laura Sarabia como canciller.

Los nombramientos generaron rechazo en algunos miembros del gabinete, entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez; la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad, y el exsenador y actual director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.

El rechazo de Bolívar

Durante su intervención, Bolívar dejó claro su desacuerdo con la designación de Benedetti y Sarabia en altos cargos del Ejecutivo, pues el director hizo un llamado a la coherencia dentro del Gobierno y expresó que había asumido la política con la convicción de impulsar un cambio real en el país, motivo por el cual considera que figuras como Benedetti y Sarabia deberían ocupar otros cargos menos relevantes dentro del Gobierno.

“Yo adopté esta postura casi desde que entré a la política. Puede sonar un poco radical o sectario, pero a mí me invitaron a hacer un cambio en este país y he sacrificado todo. He apostado por este proyecto y, con todo el respeto, creo que Laura (Sarabia) y Armando Benedetti no deberían ocupar estos altos cargos”, afirmó Bolívar al cierre de su intervención.

La respuesta de Petro

Ante el pronunciamiento de Bolívar, el presidente Gustavo Petro intentó restarle importancia al desacuerdo dentro de su equipo de trabajo y respondió con un tono de humor: “No me baje a la mujer ni al hombre”; sin embargo, la incomodidad era evidente en el ambiente.

Bolívar, al notar la reacción de Petro, aseguró que su postura no tenía intenciones de generar polémica ni dividir al Gobierno, también aclaró que no sabía que el Consejo de Ministros se transmitiría en vivo y enfatizó su lealtad al presidente y al proyecto político que lidera.

“Ojalá todo mundo estuviera en esa tónica de trabajar de domingo a domingo como lo hacemos nosotros. Yo he recorrido este país en estos diez meses dos veces y estamos no por campaña, porque puede que ni entremos a la campaña, eso lo decidirá la gente, pero lo hemos hecho porque le apostamos a este proyecto, porque si sacrificamos tantas cosas es porque amamos este proyecto, lo amamos a usted presidente, yo a usted lo amo y yo se lo digo con toda sinceridad y por usted hasta el último día pase lo que pase voy a estar aquí defendiendo el proyecto”.

