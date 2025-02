Trump anunció su intención de tener “relaciones” diplomáticas con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes su intención de tejer “relaciones” con el gobierno de Corea del Norte, liderado por Kim Jong-un, con quien ya mantuvo una buena relación durante su primer mandato (2017-2021).

“Tendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevé muy bien con él”, declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

“Creo que es una gran ventaja para todos que me lleve bien con él. Me gusta, quiero decir, me llevo bien con él, él se lleva bien conmigo. Y eso es algo bueno, no malo”, agregó el republicano.

OPINIONES DIVIDIDAS EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO

Asimismo, aseguró que “a Japón le gusta la idea porque su relación no es muy buena” con Kim Jong-un y Estados Unidos podría mediar entre ambos.

“Creo que eso es un tremendo activo para el mundo, no solo para Estados Unidos”, consideró Trump.

Por su parte, el primer ministro nipón respondió que la relación entre EE UU y Corea del Norte la debe “determinar Estados Unidos” y que no es algo que Japón “pediría” a Trump.

Ishiba agregó que los encuentros que tuvo Trump con Kim Jong-un en Vietnam y en Singapur fueron “muy positivos”.

Afirmó también que “sería fantástico” que el republicano pudiera”avanzar hacia la resolución de los problemas con Corea del Norte”, entre los que citó la desnuclearización.

Con información de EFE