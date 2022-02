El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá este lunes la crisis humanitaria en Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes otra reunión urgente sobre la guerra en Ucrania, en este caso para abordar la crisis humanitaria, según adelantaron este domingo fuentes diplomáticas.

La cita ha sido solicitada por Estados Unidos, Albania, Francia, Irlanda, el Reino Unido, México y Noruega, según detalló la delegación del país nórdico.

Según Noruega, se ha pedido que comparezcan en la reunión el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la oficina de Asuntos Humanitarios de la organización y la agencia para los Refugiados (ACNUR) con el fin de informar sobre la situación en Ucrania, reseñó EFE.

La ONU, según ha adelantado el propio Guterres, tiene previsto presentar el martes una solicitud de fondos a los países para financiar un refuerzo de las operaciones de asistencia a la población ucraniana como consecuencia de la invasión rusa.

Este domingo, ACNUR elevó ya a 368.000 los refugiados ucranianos que han abandonado su país debido a la guerra, entre ellos los 150.000 que calcula han huido a la vecina Polonia.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calcula por su parte que el conflicto ha dejado al menos 64 muertos civiles y unos 180 heridos y también denuncia que los ataques han dañado o destruido cientos de viviendas.

El Consejo de Seguridad ya tiene prevista una reunión sobre Ucrania este domingo, una cita en la que se votará una petición para convocar una sesión especial de la Asamblea General, que se iniciaría este lunes.

El movimiento, impulsado por Estados Unidos y sus aliados, se da después de que Rusia vetase en el Consejo una resolución para condenar su invasión y exigirle la retirada de tropas de Ucrania.

La idea es que a lo largo de la semana la Asamblea General pueda adoptar un texto similar al que no se pudo aprobar el viernes en el Consejo de Seguridad -dado que allí no hay poder de veto-, aunque las resoluciones de este órgano no son vinculantes y tienen menos peso.

Con información de GV